Украинский танцовщик Сергей Полунин получил гражданство России

Сегодня, 11:05 \\ Политика

Уроженец город Херсона рассказал, насколько счастлив получить российский паспорт, в личном аккаунте фотохостинга Instagram. После этого число его подписчиков сократилось почти на 10 тысяч.

 Накануне на официальной странице танцовщика украинского происхождения Сергея Полунина в социальной сети появились несколько новых снимков, с помощью которых он рассказал поклонникам о последних событиях, произошедших в его жизни. Правда, после этого он потерял часть своей аудитории.

 Дело в том, что накануне артист балета получил гражданство России. Более того, комментируя фотографию в профиле, он также заявил, что выступает за политику президента РФ Владимира Путина. Более того, он даже набил на груди татуировку с изображением его лица.

 "Правда за Россией!", - считает Полунин и добавляет в адрес российского политика, - "Вы другой, чем многие другие лидеры. Правда за вами". После того, как публикация попала в сеть, ее стали бурно обсуждать. Многие украинцы нахвали танцовщика "зрадником", что в переводе означает "предатель".

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Автор - Мартина Корф
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