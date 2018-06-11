Украинский танцовщик Сергей Полунин получил гражданство России

Уроженец город Херсона рассказал, насколько счастлив получить российский паспорт, в личном аккаунте фотохостинга Instagram. После этого число его подписчиков сократилось почти на 10 тысяч.

Накануне на официальной странице танцовщика украинского происхождения Сергея Полунина в социальной сети появились несколько новых снимков, с помощью которых он рассказал поклонникам о последних событиях, произошедших в его жизни. Правда, после этого он потерял часть своей аудитории.

Дело в том, что накануне артист балета получил гражданство России. Более того, комментируя фотографию в профиле, он также заявил, что выступает за политику президента РФ Владимира Путина. Более того, он даже набил на груди татуировку с изображением его лица.

"Правда за Россией!", - считает Полунин и добавляет в адрес российского политика, - "Вы другой, чем многие другие лидеры. Правда за вами". После того, как публикация попала в сеть, ее стали бурно обсуждать. Многие украинцы нахвали танцовщика "зрадником", что в переводе означает "предатель".