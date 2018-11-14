В Белом доме испытывают устройство для сканирования лиц

Сегодня, 10:56 \\ Политика

Спецслужбы Соединенных Штатов будут тестировать новое средство безопасности до конца следующего лета.

Сотрудниками Секретной службы США проводится испытание прибора, способного распознавать лица по системе «свой-чужой». Данные аппараты будут размещены в Белом доме, чтобы обеспечить первому лицу страны усиленную безопасность от проникновения посторонних. Об этом сообщил министр внутренней безопасности государства.

Проект начали реализовывать несколько недель назад. Испытания системы будут проходить до конца августа 2019 года. После всех исследований станет ясна способность прибора полностью исключить проникновение посторонних лиц в Овальный кабинет. Кроме того, система распознавания лиц будет заниматься мониторингом прилегающих улиц. Все люди, проходящие мимо Белого дома, будут зафиксированы. Таким образом, сканер сможет сравнивать их с базой данных, а также контролировать частоту нахождения возле здания.

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Автор - Антон Словацкий
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