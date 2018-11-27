Стало больше россиян, поддерживающих передачу части Курил Японии

Дабы прийти к такому выводу, специалисты провели тематический социальный опрос. По итогам выяснилось, что население Российской Федерации улучшило свое отношение к японцам.

Россияне в целом всегда негативно относились к мысли о том, чтобы передать часть родного государства во владения другой стране, даже если исторически трудно определить принадлежность территории. Такое мнение выразила российский социолог Карина Пипия.

По ее словам, россияне гордятся тем, что живут в большой стране, и осознание этого в какой-то степени компенсирует им "плохую жизнь". Они считают, что уступить другому государству и отдать часть своего - это проявление слабости. С тех пор, как по вопросу передачи Курил Японии стали проводиться опросы, стало ясно, что больше 70% жителей России не хотят это произошло.

Новый опрос показал, что в России стало больше людей, поддерживающих эту идею. Хотя против идеи выступили 74% респондентов, число согласившихся выросло до 17%, хотя с 1992 года оно не поднималось выше 12%.