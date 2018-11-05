Украина признала Крым российским

Сегодня, 10:03 \\ Политика

Украина в очередной раз документально признала Крым российской территорией, на словах утверждая обратное.

 Забавную деталь заметил политический аналитик Владимир Корнилов, о чём сообщил в своём посте в Twitter.

Согласно документа, озвученного во время голосования в Верховной Раде, военное положение вводится «только в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем».

Учитывая перечень областей, предоставленный той же Радой, данный документ фактически признаёт Республику Крым российской территорией.

К слову, это не первый казусный случай в современной истории крымско-украинских отношений. Несколько недель назад украинский телеканал NewsOne уже показывал в прямом эфире карту страны без Крыма. Крым был отмечен тем же цветом, что и Россия.

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