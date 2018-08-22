Компания Трампа собиралась подарить Путину пентхаус за 50 миллионов долларов

Сегодня, 09:41 \\ Политика

Экс-адвокат президента США Майкл Коэн даже обсуждал эту идею с пресс-секретарем президента Российской Федерации Дмитрием Песковым в 2016 году, передает агентство BuzzFeed, ссылаясь на несколько источников.

 Больше информации об этом согласился предоставить Феликс Сатер, который является бизнес-партнером бывшего адвоката американского лидера Дональда Трампа. Как оказалось, его компания собиралась подарить президенту России Владимиру Путину огромный пентхаус в Trump Tower в Москве. Его стоимость оценивалась в 50 миллионов долларов.

 Адвокат Трампа рассказал, какой цели могла бы послужить такая щедрость. По его словам, если бы российские олигархи узнали о новом жилье российского лидера, то сразу бы поспешили приобрести жилье рядом. За это компания Трампа получила бы 250 миллионов долларов с оставшейся части жилья. При этом, когда Коэн проводил переговоры, о каждом своем шаге и продвижении в деле он информировал президента Штатов.

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Автор - Мартина Корф
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