Лишить Украину Черноморского побережья: в Госдуме ответили на призыв закрыть Босфор для РФ

Сегодня, 08:42 \\ Политика

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал слова Украины о закрытии Бофора для РФ.

 По его мнению, идея Украины безумна и неправомочна. Но если решение всё же будет продавлено, Россия должна ответить лишением Украины всего Черноморского побережья.

Также он добавил, что РФ не должна бояться озвучивать столь жёсткие решения, т.к. Украина не боится.

Также депутат высказал надежду, что Россия изменит своё поведение и будет жёстче и сильнее, тк время полумер прошло и «мы ни для кого уже не будем «хорошими».

Напомним, что чуть ранее командующий военно-морскими силами Украины сообщил о намерении просить Турцию закрыть Босфор для России.

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