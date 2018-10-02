Газете Politico назвала самых богатых министров Дональда Трампа

150 миллионов долларов заработали самые высокооплачиваемые министры администрации президента Америки.

Данные были получены из налоговых деклараций, которые опубликовала газета. Ежегодно американские министры публикуют декларацию о своих доходах за прошлый год до 15 мая текущего года.

Однако, трое служащих администрации Дональда Трампа не предоставили данные о полученных ими доходах. Лишь только после официального обращения газеты Politico данные о заработках министров были опубликованы.

Из документов следует, что самый большой заработок за прошлый год был у министра образования Бетси Девос и его супруга. Которые заработали $59,4 млн. На второй позиции оказался Уилбур Росс, министр торговли США — он заработал $47 млн. И на последнем третьем месте оказался министр финансов страны Стивен Мнучин — он задекларировал «скромные» 41,6 миллионов долларов.