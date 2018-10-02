Газете Politico назвала самых богатых министров Дональда Трампа

Сегодня, 08:12 \\ Политика

150 миллионов долларов заработали самые высокооплачиваемые министры администрации президента Америки.

Данные были получены из налоговых деклараций, которые опубликовала газета. Ежегодно американские министры публикуют декларацию о своих доходах за прошлый год до 15 мая текущего года.

Однако, трое служащих администрации Дональда Трампа не предоставили данные о полученных ими доходах. Лишь только после официального обращения газеты Politico данные о заработках министров были опубликованы.

Из документов следует, что самый большой заработок за прошлый год был у министра образования Бетси Девос и его супруга. Которые заработали $59,4 млн. На второй позиции оказался Уилбур Росс, министр торговли США — он заработал $47 млн. И на последнем третьем месте оказался министр финансов страны Стивен Мнучин — он задекларировал «скромные» 41,6 миллионов долларов.

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