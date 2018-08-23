«Санкции против России не работают» признают в ЕС. Натали Точчи, советник Федерики Могерини, заявила о провале санкционной политики против РФ.

В одном из европейских изданий опубликована статья, в которой Точчи признает, что «европейские санкции против России не работают». По ее мнению, случившееся столкновение на Азове продемонстрировало потребность в новом подходе к влиянию на Москву. При этом советник делает акцент на том, что неважно, кто на самом деле спровоцировал конфликтную ситуацию.

Ограничительные меры предлагается связать с другими параметрами. В вопросе необходимо найти новые точки влияния, так как вся действующая в настоящее время санкционная политика ЕС связана с минскими соглашениями. Однако, как показывает практика, санкции не работают. В связи с этим, Точчи предлагает завязать запрещающие меры на других аспектах. В частности: параметры международного права и права человека.

По мнению советника, это непосредственно укажет России на то, как должно себя вести. Также эксперт отметила, что данную инициативу предложили власти Нидерландов, где считают, что новые механизмы давления ЕС окажутся более эффективными.