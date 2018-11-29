Украина: Турция должна закрыть Босфор для России

Украина, в минувшее воскресение героически отстаивавшая свои суверенитет и международные права в территориальных водах России, намерена просить Турцию и мировую общественность закрыть пролив Босфор для российских кораблей после столкновения в Чёрном море.

В сообщении украинского генерала Воронченко звучат такие аргументы, как «Российская агрессия» и «нарушение международного права». Очевидно, речь идёт об отсутствии у России права на защиту своих границ, суверенитета и территориальных вод. Сделать другие выводы из заявления украинского генерала сложно.

Согласно хронологии событий последней недели, воскресным утром корабли ВМФ Украины нарушили режим 12-мильной приграничной территории и направились через воды РФ к Керченскому проливу. Опасные манёвры и полное игнорирование требований российской погранслужбы привели к вооружённому задержанию всех кораблей.

Следующим шагом Украины стало введение в стране военного положения в канун президентских выборов. К слову, военное положение требует отложить выборные мероприятия. Формулировка украинской стороны та же – «российская агрессия», «российское вторжение» и «нарушение международного права». Разумеется, без единого факта в подтверждение.