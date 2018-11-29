Решение нового президента Грузии: отказ от сотрудничества с Россией

Сегодня, 04:09 \\ Политика

Решение нового президента Грузии: отказ от сотрудничества с Россией. Время для диалога еще не пришло.

 Саломе Зурабишвили одержала победу на прошедших президентских выборах в Грузии (инаугурация должна состояться 16 декабря). Новый лидер государства в интервью для ВВС озвучила позицию по взаимоотношениям с Россией.

Новый президент считает, что говорить о сотрудничестве между Россией и Грузией не имеет никакого смысла, так как в данный момент его быть не может. Глава государства заявила о категорическом отказе в межгосударственном партнерстве. На это есть две причины. Первая из них, по мнению Зурабишвили: незаконная интеграция России на территорию Грузии. Речь идет о Южной Осетии, суверенность которой РФ признала. К тому же официальный Тбилиси обвиняет Москву в похищении людей на границе с республикой.

Вторая причина, по утверждению нового президента: российско-украинские взаимоотношения. Что именно смущает в этом вопросе грузинского лидера, не уточняется.

«Не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», - подытоживает Зурабишвили.

Однако новый президент делает оговорку. Сотрудничество с Россией будет возможным, если европейские страны вновь начнут диалог с РФ. Это связано с тем, что Грузия заняла прозападную позицию, к которой всецело прислушивается.

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Автор - Мария Титова
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