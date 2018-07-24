Никто нас не сбивал: получен комментарий Израиля о сбитом над Сирией самолёте

Военные Израиля опровергли информацию о своём самолёте, сбитом в небе над Сирией. Что до сообщений о причастности к авианалёту, об этом израильская сторона пока молчит.

Сирийская сторона ранее сообщала об израильском военном самолёте, сбитом их системами ПВО С-300 к югу от Дамаска. В сообщении, полученном от источника в службе безопасности страны, также упоминается о четырёх сбитых ракетах. Также сирийское телевидение в прямом эфире продемонстрировало работу ПВО.

Как известно, Россия оснастила сирийские вооружённые силы своими комплексами ПВО С-300. Сделка произошла после того, как в начале осени российский самолёт был сбит сирийскими ПВО из-за провокационных действий израильской авиации. Как сообщается, поставка САР комплексов С-300 взамен устаревших С-200 должна буквально «закрыть» небо страны для любых несанкционированных действий.