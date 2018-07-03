Песков: Путин готов к встрече с Трампом

Сегодня, 03:27 \\ Политика

Песков сообщил, что Кремль сожалеет о принятом решении администрации США отменить встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

"Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айросе, — сообщил он. "Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время", — отметил Песков. "Что касается президента России Владимира Путина, то он готов к проведению контактов со своим американским коллегой", — добавил он.

Напомним, что Американский президент в очередной раз потряс общественность своими непредсказуемыми решениями. Так, всего за несколько дней до запланированной встречи с Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером.

В Кремле к этой вести отнеслись с иронией, сообщив, что у президента появилось пара свободных часов для встречи с другими участникам саммита G20.

Ещё стоя у Белого дома, перед отлётом в Аргентину, Трамп заявил, что встреча с Путиным, вероятнее всего, состоится и что он не отказывался от этой встречи, добавив, что думает, что сейчас очень хорошее время для встречи. Президент сказал, что окончательное решение он примет на борту самолёта, после изучения доклада по ситуации в Керченском проливе.

В конечном итоге, прочитав доклад, президент принял решение об отмене встречи с президентом России.

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