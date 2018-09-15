МИД Украины: 40 договоров с Россией будут расторгнуты. Это произойдет в самое ближайшее время, так как в Киеве досконально пересматривают правовую базу международных соглашений. Об этом 29 ноября заявил Павел Климкин в эфире общенационального украинского телеканала.

Глава украинского МИДа констатировал, что уже разорваны в одностороннем порядке 48 международных соглашений и договоров. На очереди еще 40 документов.

По словам Климкина, все договоренности, которые существовали до военного конфликта 2014 года, априори теперь лишнее, «оно по определению не имеет смысла».

Однако Украина «убивает» двусторонние договоры с РФ не бездумно. В Киеве подчеркивают, что проводят политику расторжения договоров аккуратно, чтобы граждане страны не чувствовали на себе негативных последствий.

Договорно-правовая база между Россией и Украиной составляет 375 документов. Их действие в последнее время украинская сторона все чаще в одностороннем порядке прекращает.

Еще 24 сентября Украина предоставила ноту, в которой озвучены возражения о продлении Договора о дружбе с Россией (действовал с 1999 года).