Трамп публично отменил встречу с Путиным на саммите G20

Сегодня, 19:58 \\ Политика

Как и ожидалось, причиной стал инцидент с российскими и украинскими судами в Керченском проливе. Об этом президент США написал на своем микроблоге в Twitter.

 25 ноября пограничники России задержали в Черном море три корабля ВМС Украины, предварительно протаранив буксир. Дональд Трамп намекнул на возможный отказ от встречи с российским коллегой, но выждал четыре дня с окончательным и публичным решением. Американский лидер пишет, что проанализировал ситуацию и решил отменить запланированные переговоры с Владимиром Путиным.

Он обратил внимание, что российская сторона арестовала моряков из Украины и не позволила им вернуться домой. По мнению Дональда Трампа, ради всех "заинтересованных сторон" президентам не стоит приватно беседовать в Аргентине на саммите G20. В то же время, политик надеется вернуться к общению с Владимиром Путиным на другой площадке, если конфликт с Украиной получится урегулировать.

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Автор - Александр Лубяной
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