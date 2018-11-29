Ангела Меркель объяснила, зачем нужны антироссийские санкции

Канцлер ФРГ заявила, что санкции против России обязаны защитить принципы международного права. Таким способом Запад пытается «что-то объяснить Москве».

Свои мысли по поводу антироссийских санкций Ангела Меркель высказала во время открытия германо-украинского экономического форума в Берлине. Как заявила канцлер ФРГ, санкции вводятся не ради самих санкций, а в связи с принципами Запада – Европа не может закрывать глаза на то, что себе позволяет Москва. Кроме того, политик указала на то, что вокруг России есть много государств, которые «не могли развиваться так, как им хотелось», однако они имеют право на собственный путь развития.

Она отметила, что Германия поддерживает ограничительные меры, так как выступает против действий России.

Меркель сообщила о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммита G20. Она планирует обсудить с ним ситуацию в Керченском проливе. Канцлер считает, что украинских моряков необходимо освободить. Кроме того, она посоветовала Украине действовать разумнее.

Разобраться в керченском инциденте пообещал и президент США Дональд Трамп. При этом он не высказывал прямых обвинений в адрес России.