СБУ заявила, что Россия запускала ракеты по украинским кораблям в Керченском проливе

Служба безопасности Украины перехватила радиообмен авиации России в районе Керченского пролива во время конфликта с украинскими кораблями. Об этом на брифинге СБУ 29 ноября заявил замглавы ведомства Олег Фролов.

Украинская сторона по-прежнему настаивает на том, что Россия выпустила несколько ракет, атакуя корабли. В качестве доказательства СБУ предоставляет записи, на котором якобы записаны переговоры экипажей истребителя Су-30 и вертолёта Ка-52 с военным управлением РФ. На основании записи СБУ утверждает, что Россия намеренно отдала приказ об обстреле экипажа суден.

Фролов назвал виды российской агрессии, которую пришлось пережить морякам, а именно «таран катера, запуск четырёх ракет и крупнокалиберное корабельное вооружение. По его словам, моряки пережили шесть видов насилия, а выжить им помогло только чудо. Кроме того, российский спецназ не обошёлся без физического насилия и во время штурма кораблей.

Замглавы ведомства заявил, что в настоящий момент моряки испытывают шестой вид насилия. Они находятся под физическим и психическим давлением, а их арест незаконен. Кроме того, Фролов возмущён отсутствием информации о состоянии раненых военных. Но согласно последней информации, им оказали медицинскую помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что конфликт произошёл 25 ноября. В Керченском проливе при незаконном пересечении границ были задержаны три украинских корабля. Экипаж был арестован на два месяца. Ранее по поводу ситуации высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель, посоветовав Украине действовать с умом.