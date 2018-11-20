Парламент Молдавии не будет запрещать депутатам использовать русский язык в работе

Об этом рассказал член либеральной партии Михай Гимпу, один из сторонников и авторов законопроекта об обязательном знании государственного языка депутатами.

Сегодня, 29 ноября в Парламенте Молдавии состоялось заседание. В рамках собрания на рассмотрение отказались выдвигать законопроект, предусматривающий обязательное использование государственного языка депутатами, а также полный отказ от составления документов на русском языке. Гимпу связывает это с тем, что противники проекта стараются подобным отказом получить больше избирательных голосов на выборах, а забота о государстве их не беспокоит.

Либералы Молдавии ранее выступали с поправками в избирательный кодекс республики. Туда входили такие изменения: депутаты должны знать государственный язык и использовать в первую очередь его во время своей работы в парламенте, выступая с трибуны, представляя новые законопроекты. Инициаторы изменений также подчеркнули, что их проект поможет сэкономить приблизительно 87 тыс. долларов, которые каждый год уходят на перевод официальных документов на русский язык.

По словам Гимпу, решение данного вопроса напрямую связано с успешным решением экономических трудностей, и страна не должна тратить 27 лет на споры о языках вместо решения экономических проблем.

Отношение к русскому языку на территории Молдавии изменилось в 2014 году. Тогда был принят новый закон об образовании. Он предусматривает получение знаний в средних учебных заведениях только на государственном языке.