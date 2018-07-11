В США урезает визы китайским студентам, боясь шпионажа

Сегодня, 15:56 \\ Политика

Администрация Трампа собирается ужесточить условия пребывания в США студентам из Китая.

Как стало известно от официальных источников из Конгресса США, всем китайским студентам, которые изучают авиацию, кибернетику и передовое производство, будет сокращён срок пребывания в Штатах по студенческой визе с пяти лет до одного года. Как сообщают официальные представители Конгресса, целью является минимизация вероятности шпионажа и кражи интеллектуальной собственности, что могло бы нанести мощный удар по национальной безопасности.

Также на рассмотрение взят вопрос внедрения системы жёстких проверок китайских студентов. Речь идёт о полном досмотре, вплоть до проверки аккаунтов в американских и китайских социальных медиа платформ на предмет подозрительных переписок. Помимо прочего, работники учебных заведений обязаны будут пройти курс обучения на предмет разоблачения шпионажа и так называемых кибер-краж.

«Каждый учащийся, которого Китай присылает к нам, обязан будет пройти через сложный процесс проверок с целью одобрения со стороны правительства», - сообщает официальный источник из Конгресса. Китайское правительство уже возмутилось. «Почему кто угодно должен их считать шпионами? Я считаю, что это совершенно несправедливо по отношению к ним», - завявил посол Китая в США Цуй Тянькай по поводу новых мер в отношений студентов.

Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил на слушании Сената, что по всей стране его агенты стали замечать «нестандартных сборщиков [данных], особенно в академических учреждениях».

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