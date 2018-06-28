Меркель призвала Киев сохранять "умный подход" после инцидента в Чёрном море

Сегодня, 14:59 \\ Политика

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что конфликт между Украиной и Россией можно решить мирным путём, а потому посоветовала киевским властям продемонстрировать «умный подход».

Свою позицию политик высказала на открытии третьего Германо-украинского форума в Берлине. Меркель подчеркнула, что решение возникшего конфликта возможно только путём грамотного диалога. «Военное решение невозможно», - заявила канцлер ФРГ. Кроме того, Меркель рассказала о планах обсудить инцидент с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились от Чёрного моря к Керченскому проливу. Экипаж кораблей отказывался выполнять требования пограничных служб ФСБ, в результате чего все моряки были задержаны. Трое из них оказались ранены, однако они тут же получили медпомощь, и сейчас их жизни ничего не угрожает. В связи с произошедшим правительство Украины приняло решение ввести военное положение в стране, которое в ряде областей уже вступило в силу.

Владимир Путин выразил своё мнение относительно данной ситуации, назвав инцидент «провокацией». Российский лидер также отметил, что пограничные службы действовали согласно установленным законам.

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Автор - Елена Андреева
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