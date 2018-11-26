Киев стремится заблокировать Босфорский пролив для флота России

Такой реакции они ожидают от мирового сообщества после резонансного инцидента в Черном море. О планах 29 ноября рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Военнослужащий выступил на Международной конференции по вопросам морской безопасности, проходящей в Киеве. По его словам, Украина стремится наказать Россию за нарушение международных норм закрытием Босфорского пролива со стороны Турции. Власти Киева будут призывать заблокировать выход для российского флота, руководствуясь 19-м пунктом Конвенции Мотрё.

Этот документ приняли в 1936 году. Он установил полную власть Турции над Босфорским проливом и Дарданеллами при свободном проходе для торговых судов. Движение военных кораблей определенных стран можно заблокировать в случае вооруженного конфликта. Для этого Турция не обязана принимать непосредственное участие в боевых действиях.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины оказались в Керченском проливе. Российские пограничники сочли это незаконным пересечением границы и остановили нарушителей. В процессе задержания корабль "Дон" протаранил украинский буксир "Яна Капа".