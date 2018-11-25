ЕС отказывается вводить новые санкции против России

Европейский союз не будет ужесточать санкции а отношении России из-за происшествия в Керченском проливе.

Объединение придерживается политики прагматичное и дипломатическое регулирование возникших противоречий. В беседах представителей Евросоюза не ведётся разговоров о введении каких-либо новых санкционных решений. Напротив, они проявляют озабоченность в вопросе о помощи в диалоге с Киевом.

Следует напомнить, что 25 ноября три украинских судна незаконно пересекли морскую границу России и продолжили движение к берегам Керченского пролива. Охранники государственной границы задержали суда и их экипажи. Сразу же после этого Украина ввела военное положение в ряде регионов страны.