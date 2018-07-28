Путин разрешил россиянам не доказывать отсутствие задолженностей по ЖКХ

Сегодня, 08:41 \\ Политика

Президент Российской Федерации утвердил законопроект, который затронул часть населения, имеющую право на получение льгот и субсидий.

 На официальном сайте правовой информации появился материал, согласно которому на территории России в силу вступил новый закон. Источник, предоставляющий информацию, уточнил, что он будет функционировать для граждан, которые по праву должны получать субсидии и компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг.

 Законопроект разрешает им не доказывать отсутствие задолженностей по оплате ЖКХ, если они входят в льготные категории. При этом, он будет работать лишь в том случае, когда за конкретным россиянином не будет значиться долгов в данной сфере.

Авторами идеи запустить данный законопроект выступили чиновники от "Единой России", ЛДПР и "СР". Согласно их задумке, он должен защитить россиян от проволочек бюрократов.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Пётр Порошенко сделал заявление о наличии доказательств передислокации российских военных к границам с Украиной. В своём интервью, которое он дал журналистам трёх телеканалов, он говорил про угрозу...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Российские военные проведут проверку в рядах армии Эстонии

 Как стало известно, российские военнослужащие проведут инспекцию в армии Эстонии. В...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Война войной, а соль и спички по расписанию: Порошенко успокоил сограждан

 Украинский президент Пётр Порошенко со всей ответственностью заявил, что дефицита спичек...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ