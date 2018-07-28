Путин разрешил россиянам не доказывать отсутствие задолженностей по ЖКХ

Президент Российской Федерации утвердил законопроект, который затронул часть населения, имеющую право на получение льгот и субсидий.

На официальном сайте правовой информации появился материал, согласно которому на территории России в силу вступил новый закон. Источник, предоставляющий информацию, уточнил, что он будет функционировать для граждан, которые по праву должны получать субсидии и компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг.

Законопроект разрешает им не доказывать отсутствие задолженностей по оплате ЖКХ, если они входят в льготные категории. При этом, он будет работать лишь в том случае, когда за конкретным россиянином не будет значиться долгов в данной сфере.

Авторами идеи запустить данный законопроект выступили чиновники от "Единой России", ЛДПР и "СР". Согласно их задумке, он должен защитить россиян от проволочек бюрократов.