Семья Трамп приняла участие в зажжении главной елки США

Главная рождественская ель страны установлена во дворе Белого дома.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, совместно с супругой Меланьей, приняли участие в церемонии запуска главного символа Рождества. Голубая ель, которая будет светиться разноцветными огнями до окончания рождественских каникул, была посажена в 2012 году специально для этой цели. Место расположения праздничного дерева осталось прежним, парковая зона у Белого дома.

Специально для президентской речи возле трибуны установили бронированное стекло. Глава государства был одет в темное пальто, а первая леди выбрала белый наряд. Дональд Трамп не стал затягивать процесс, поэтому сразу же поздравил земляков с наступающим и передал право включить гирлянды своей второй половинке. Меланья включила специальную кнопку, после чего елка засияла яркими огнями. Под аплодисменты публики на трибуну вышел ведущий церемонии и дал старт небольшому концерту. Стоит отметить, что главное рождественское дерево США не привозят из леса. Оно постоянно растет возле Белого дома.