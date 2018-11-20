Семья Трамп приняла участие в зажжении главной елки США

Сегодня, 08:33 \\ Политика

Главная рождественская ель страны установлена во дворе Белого дома.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, совместно с супругой Меланьей, приняли участие в церемонии запуска главного символа Рождества. Голубая ель, которая будет светиться разноцветными огнями до окончания рождественских каникул, была посажена в 2012 году специально для этой цели. Место расположения праздничного дерева осталось прежним, парковая зона у Белого дома.

Специально для президентской речи возле трибуны установили бронированное стекло. Глава государства был одет в темное пальто, а первая леди выбрала белый наряд. Дональд Трамп не стал затягивать процесс, поэтому сразу же поздравил земляков с наступающим и передал право включить гирлянды своей второй половинке. Меланья включила специальную кнопку, после чего елка засияла яркими огнями. Под аплодисменты публики на трибуну вышел ведущий церемонии и дал старт небольшому концерту. Стоит отметить, что главное рождественское дерево США не привозят из леса. Оно постоянно растет возле Белого дома.

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Автор - Антон Словацкий
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