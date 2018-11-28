Порошенко перебросит войска к российским границам

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении передислоцировать войска. Решение созрело в связи с недавним введением в стране 30-дневного военного положения. Как сказал Пётр Алексеевич, переброска войск необходима, чтобы в том числе защитить Украину от возможного российского вторжения.

Кроме укрепления границы с Россией в Черниговской области, Порошенко также заявил о необходимости быть начеку в районе акватории Азовского моря и линии соприкосновения с военными силами Новороссии.

Чуть ранее глава МИД Лавров уже высказывал озабоченность положением дел на Украине, сославшись на то, что и без военного положения в стране систематически нарушаются положения международного права.

Кроме того, официальная Москва всерьёз обеспокоена, что военное положение в Украине приведёт к и без того немалому разгулу украинского ура-национализма.