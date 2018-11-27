Дональд Трамп разберётся в российско-украинском инциденте

Лидер Америки Трамп ждёт отчёт по инциденту в Чёрном море. После изучения всех данных он решит — стоит ли встречаться с Путиным на форуме G20, который пройдёт в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

Своими мыслями Дональд поделился с The New York Post: «Увидим, разберёмся, что произошло. Мне не нравится этот инцидент, нам предоставят доклад по поводу произошедшего».

Для обсуждения Керченского происшествия президент США намерен задействовать Ангелу Меркель.

Напоминаем, что ранее Дональд Трамп не исключал возможной отмены встречи с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе.

Владимир Путин считает, что ситуация в Керченском проливе проливе ничто иное, как провокация из-за приближающихся выборов в Украине.