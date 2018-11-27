Дональд Трамп разберётся в российско-украинском инциденте

Сегодня, 07:27 \\ Политика

Лидер Америки Трамп ждёт отчёт по инциденту в Чёрном море. После изучения всех данных он решит — стоит ли встречаться с Путиным на форуме G20, который пройдёт в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

Своими мыслями Дональд поделился с The New York Post: «Увидим, разберёмся, что произошло. Мне не нравится этот инцидент, нам предоставят доклад по поводу произошедшего».

Для обсуждения Керченского происшествия президент США намерен задействовать Ангелу Меркель.

Напоминаем, что ранее Дональд Трамп не исключал возможной отмены встречи с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе.

Владимир Путин считает, что ситуация в Керченском проливе проливе ничто иное, как провокация из-за приближающихся выборов в Украине.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Пётр Порошенко сделал заявление о наличии доказательств передислокации российских военных к границам с Украиной. В своём интервью, которое он дал журналистам трёх телеканалов, он говорил про угрозу...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Российские военные проведут проверку в рядах армии Эстонии

 Как стало известно, российские военнослужащие проведут инспекцию в армии Эстонии. В...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Война войной, а соль и спички по расписанию: Порошенко успокоил сограждан

 Украинский президент Пётр Порошенко со всей ответственностью заявил, что дефицита спичек...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ