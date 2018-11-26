Голодовка ради убежища в США: Мигранты избрали новую тактику

Стало известно, что находящиеся у мексикано-американской границы мигранты намерены объявить голодовку для того, чтобы их пустили в США.

Сообщается, что лидеры мигрантов ещё не пришли к однозначному решению в этой связи. Решение будет принято в ближайшие дни.

На данный момент в специальных приютах в мексиканской Тихуане размещены более чем 6000 беженцев из Гондураса и других стран Центральной Америки.

В минувшее воскресенье группа около 500 человек предприняла отчаянную попытку прорваться в США, но получили отпор. Американский военный контингент применил слезоточивый газ и резиновые пули.

Мексиканские власти пообещали депортировать на родину всех, кто принимал участие в этих акциях.

Чуть ранее Дональд Трамп высказался по поводу мигрантов в довольно резкой форме и призвал последних «отправляться домой».