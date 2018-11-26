Голодовка ради убежища в США: Мигранты избрали новую тактику

Сегодня, 07:07 \\ Политика

Стало известно, что находящиеся у мексикано-американской границы мигранты намерены объявить голодовку для того, чтобы их пустили в США.

 Сообщается, что лидеры мигрантов ещё не пришли к однозначному решению в этой связи. Решение будет принято в ближайшие дни.

На данный момент в специальных приютах в мексиканской Тихуане размещены более чем 6000 беженцев из Гондураса и других стран Центральной Америки.

В минувшее воскресенье группа около 500 человек предприняла отчаянную попытку прорваться в США, но получили отпор. Американский военный контингент применил слезоточивый газ и резиновые пули.

Мексиканские власти пообещали депортировать на родину всех, кто принимал участие в этих акциях.

Чуть ранее Дональд Трамп высказался по поводу мигрантов в довольно резкой форме и призвал последних «отправляться домой».

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Пётр Порошенко сделал заявление о наличии доказательств передислокации российских военных к границам с Украиной. В своём интервью, которое он дал журналистам трёх телеканалов, он говорил про угрозу...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Российские военные проведут проверку в рядах армии Эстонии

 Как стало известно, российские военнослужащие проведут инспекцию в армии Эстонии. В...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Война войной, а соль и спички по расписанию: Порошенко успокоил сограждан

 Украинский президент Пётр Порошенко со всей ответственностью заявил, что дефицита спичек...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ