С-400 "Триумф" против доллара: Эрдоган рассчитается в нацвалюте

Сегодня, 06:31 \\ Политика

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил журналистам, что расчёт за поставки Турции российских противовоздушных систем С-400 «Триумф» будет проводиться в национальных валютах.

 По его словам, передача систем «Триумф» состоится до конца 2019 года.

Ранее Владимир Путин уже сообщал о намерении провести русско-турецкую сделку по С-400 без использования доллара.

Российская система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Западные аналитики считают, что наряду с «Искандерами» и «Бастионами» С-400 играет ведущую роль в новой концепции вооружённых сил России, на Западе носящей громкое имя «Зона запрета доступа».

Считается, что данные системы способны буквально «закрыть» определённый радиус для любых вражеских типов войск, препятствуя их перемещению без чрезвычайного для себя ущерба.

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