Въездные ворота и лицо страны: Золотой Рог станет чище

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что требования к чистоте во владивостокской бухте Золотой Рог будут ужесточены.

Как сообщает источник, Минприроды внесёт поправки в экологическое законодательство страны, согласно которых будут введены жёсткие санкции за загрязнение морских акваторий

Дмитрий Кобылкин назвал Золотой Рог въездными воротами и лицом страны, сообщив о намерении повлиять на культуру тех, кто загрязняет бухту. По словам главы министерства, экология отступать не будет, требования к чистоте будут только ужесточаться.

Бухта Золотой Рог – центральная бухта и визитная карточка Владивостока. Пейзажи бухты на фоне знаменитого Золотого моста тесно связаны с образом города и активно развивающимся здесь международным туризмом. Зона активного судоходства, здесь расположены торговые, гражданские и военные порты. Канализационные стоки из части городских районов ведут в бухту.

Много лет экологи высказывают суровые претензии к состоянию главной бухты города.