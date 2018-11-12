В Грузии после подсчёта 98,76% голосов сообщили итоги выборов президента

Грузинский ЦИК опубликовал результаты обработки 98% голосов избирателей второго тура выборов.

С большим отрывом победу в президентских выборах одерживает независимый претендент на место лидера главы государства Саломе Зурабишвили. Её кандидатуру поддерживает правящая партия государства - «Грузинская мечта». Зурабишвили заручился поддержкой 59,61% граждан страны. А Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат, набрал лишь 40,41% голосов на момент обработки 89,77% бюллетеней.

В прошедшую среду в Грузии состоялся второй тур президентских выборов, в котором на место лидера страны претендовало 25 кандидатов. Явка второго тура президентских выборов составила 55,23%. Официальные данные об итогах выборов ЦИК опубликует на официальном сайте сразу после подсчёта всех голосов.

Саломе Зурабишвили — 66-летняя грузинка, родившаяся во Франции в семье мигрантов. Имеет богатый опыт политической карьеры: работала в Министерстве иностранных дел Франции, в частности, во французских посольствах в Италии и в США .В 2003 году стала послом Франции в Грузии, а уже в 2004 году возглавила МИД этой страны. В 2005 году Саломе создала оппозиционное движение, которое в дальнейшем переросло в партию «Путь Грузии». В 2010 году стала главой комиссии Совбеза ООН по вопросу санкций против Ирана, а в 2016 была избрана в грузинский парламент.