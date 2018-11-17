Лавров: Россия обеспокоена положением дел в Афганистане

Было отмечено, что Россия продолжит действия по укреплению государственности Афганистана. Глава МИД РФ, выступая сделал акцент на том, что залог стабильности страны заключается в увеличении боевого потенциала ВС.

Лавров напомнил о том, что да года назад получило силу соглашение помощи в военно-технической сфере между двумя государствами. К тому же Москва продолжает оказывать содействие в подготовке кадров.

Также стоит отметить тот факт, что глава европейской дипломатии предложила ЕС в качестве гаранта мирного процесса в Афганистане. По ее словам, ЕС готов "содействовать еще большему расширению торговых и инфраструктурных проектов с соседями Афганистана, помочь тем людям, которые решат сложить оружие, получить новую работу и стать частью общества.

Лидер американского государства может посетить военную базу США в Афганистане до конца декабря текущего года. Трамп отметил, что в планах у него есть посещение солдат в данном регионе, но на вопрос о визите на американскую военную базу ответа получено не было.