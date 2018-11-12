Ушаков анонсировал приватную встречу Путина и Трампа 1 декабря

Политические лидеры договорились пообщаться в кулуарах саммита G20. Так помощник российского президента заявил СМИ на брифинге.

Как анонсировал Юрий Ушаков, президенты проведут личную встречу среди прочих мероприятий "большой двадцатки". Владимир Путин уделит время приватному общению с Дональдом Трампом 1 декабря. А перед этим позавтракает с канцлером Германии Ангелой Меркель. Кроме того, в рамках саммита президент России побеседует с коллегами из Японии, Франции, Китая, а также наследным принцем Саудовской Аравии. По мнению Юрия Ушакова, список может расшириться.

Помощник также прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможной отмене встречи после инцидента с украинскими катерами в Черном море. Юрий Ушаков отметил, что администрации России и США назначили переговоры по обычным дипломатическим каналам. Политик выразил надежду, что американская сторона известит о всяческих изменениях теми же средствами коммуникации, а не через публикации в СМИ.