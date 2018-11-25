Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко ради выборов

"Это игра на обострение", - так президент России прокомментировал столкновение кораблей в Черном море. Свое мнение политик озвучил в рамках форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капитал".

Накануне в Керченском проливе корабли погранслужбы Крыма задержали три катера ВСУ Украины. По словам Владимира Путина, нарушители пересекли границу и проникли в воды, которые принадлежали России. Он отметил правильные действия пограничников, которые сначала предложили услуги лоцмана и лишь затем атаковали украинские суда. Как заявил президент, если бы военнослужащие России не выполнили свою задачу - их бы ждал суд.

Владимир Путин смог назвать причину морского инцидента. Он назвал действия украинцев заготовленной провокацией. Её, по мнению политика, устроил украинский президент Петр Порошенко и его сторонники. Цель действующей власти - ввести в Украине военное положение, чтобы избежать грядущих президентских выборов и ослабить оппозицию. Владимир Путин отметил, что его украинский коллега занимает пятую позицию в рейтинге популярности и рискует проиграть ещё в первом туре.

Президент России добавил, что Киев не вводил военное положение даже из-за напряженного конфликта на востоке страны, но пошел на экстренные меры после относительно мелкого конфликта. Владимир Путин также подчеркнул вседозволенность Украины. По его мнению, местные власти смогут даже получить "младенцев на завтрак".