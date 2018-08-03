Посмеялись и хватит: Захарова иронично ответила на вызов посла РФ в МИД Эстонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировал вызов российского посла в Эстонии Александра Петрова в МИД прибалтийской республики из-за ситуации в Керченском проливе.

«Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании», — написала Захарова в Facebook.

Также она предложила эстонским дипломатам для еще большего привлечения внимания мирового сообщества к Эстонской Республике вызвать в ведомство послов еще трех стран: Франции, Сирии и США.

Французов нужно отчитать за погромы в Париже, представителю Сирии необходимо напомнить о бомбежках международной коалиции во главе с США и применении хлора на территории республики. А самым «беспроигрышным» Захарова назвала вариант с вызовом помощника президента США Дональда Трампа – Иванки Трамп. Ее Захарова предложила пригласить из-за того, что она использовала официальную почту в личных целях.

Напомним, что ранее представитель МИД Эстонии на встрече с послом РФ Александром Петровым заявил, что Российская Федерация должна гарантировать свободу навигации судам Украины и других стран на Керченском проливе и Азовском море в соответствии с международным правом, а также немедленно освободить украинские корабли и их экипажи.

Напомним, что 25 ноября три военных корабля Украины нарушили статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву и пересекли государственную границу России в Азовском море. Совершая опасные маневры, они стали двигаться в сторону Керченского пролива. Российские военные обратились к нарушителям с предупреждением и в начале пытались сместить их в нейтральные воды, однако после того, как украинские суда проигнорировали все обращения, российские моряки были вынуждены открыть огонь на поражение.

В результате три украинских военных получили ранения и были доставлены в больницу.

Корабли были задержаны ФСБ и доставлены в порт Керчи, экипаж, состоящий из 24 человек – арестован. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся заранее подготовленной и продуманной провокацией, которую Петр Порошенко использовал в качестве предлога для введения военного положения в некоторых областях страны накануне президентских выборов на Украине. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.

Представитель российского МИД Мария Захарова славится своими остроумными комментариями и ответами западным странам. Например, когда США обвинили Россию в хакерских атаках, она заявила: «Американцев на Луну доставят «русские хакеры». Они, как известно, могут все».