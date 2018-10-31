На Украине в здание «Нафтогаз» не пустили аудиторов

Как стало известно, "Нафтогаз Украины" не допустил представителей Счетной палаты к проверке компании. Визит был спланирован заранее.

Премьер-министр украинского государства сказал о том, что поддерживает Счетную палату, поскольку любая государственная организация должна быть доступна для проверок. К тому же премьер отметил, что будет дано дополнительное распоряжение, если появится такая необходимость. Депутат Верховной Рады возложил ответственность за случившееся на главу компании и напомнил о том, что что тот перевёл несколько миллионов долларов на счёт своей мамы в США.

Также стоит отметить тот факт, что украинский банк объявил о выигрыше иска на 1,3 миллиарда долларов против России. Это связано с тем, что он потерял активы в результате присоединения Крыма российским государством. После получения в установленном порядке решения арбитража банк начнёт предпринимать действия для взыскания средств с РФ. Ранее «Нафтогаз» взыскал с России переплаты за транзит газа в октябре.

В ПХГ Украины существует недостаток перед зимним сезоном. Запасы в подземных хранилищах газа Украины сократились до 16,475 миллиардов кубических метров. Коммерческий директор нефтегазовой компании сделал акцент на том, что запасов газа страны достаточно для прохождения отопительного сезона.