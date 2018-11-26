Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями после инцидента в Керченком проливе

Франция и Германия отказались вводить дополнительные антироссийские санкции по предложению Австрии из-за инцидента в Керченском проливе. Они намереваются использовать дипломатические усилия.

Немецкий портал Die Welt со ссылками на свои источники рассказал, что данное решение было озвучено после секретного заседания комитета по политике и безопасности в Брюсселе. Власти ФРГ и Франции считают, что нужно проблему решить дипломатическим путем, а работу ОБСЕ усилить в урегулировании ситуации между Украиной и Российской Федерацией.

Зарубежные журналисты утверждают, что такой ход был сделать для развития мер по укреплению доверия между Киевом и Москвой, а через санкции это развитие наблюдаться не будет.

Стоит отметить, что введение санкций против России в результате случившегося в Керченском проливе поддержали такие страны, как Польша и Эстония. Ранее министр обороны Германии заявила, что Украина обязана предоставить свою версию происшествия, а спикер парламента Словакии скептически отнесся к «российской агрессии», вспоминая обман украинских спецслужб, которые инсценировали убийство журналиста Аркадия Бабченка.