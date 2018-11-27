Гройсман планирует ограничить военное положение в Украине 30-дневным сроком

Под Новый год власти не найдут оснований для продления указа. Такой прогноз озвучил премьер-министр страны.

Напомним, в Украине объявили военное положение, начиная с 26 ноября. Оно распространяется на Винницкую, Николаевскую, Одесскую, Херсонскую, Харьковскую, Сумскую, Запорожскую, а также Луганскую и Донецкую области. Из-за бюрократической волокиты Верховная Рада и Кабмин не опубликовали указ или закон о военном положении. Однако в среду пресс-секретарь Святослав Цеголко объявил, что президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

Пока власти Украины объявили военное положение на 30-дневный срок. В дальнейшем они смогут продлить его. Однако Владимир Гройсман пока не видит в этом необходимости. По его мнению, чрезвычайные меры ограничатся указанным периодом. В то же время, премьер-министр и его подчиненные планируют реагировать на любые акты агрессии "врага" по соседству.