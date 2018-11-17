Порошенко рассказал об обещании США оказать ему "полную военную поддержку"

Госсекретарь США Майкл Помпео дал обещание Президенту Украины, что окажет ему полную поддержку во всем, в том числе, и в военной сфере. Об этом сам Порошенко заявил после телефонного разговора с главой Госдепа США.

Телефонный разговор с государственным секретарем Майклом Помпео у лидера Украины состоялся во вторник 27 ноября. Глава Госдепа заявил, что действительно готов предоставить Украине необходимую помощь, для того чтобы страна могла должным образом защитить свой суверенитет.

Примечательно, однако, что ранее официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт при упоминании о том, что поддержка Киеву действительно обеспечена, ничего не упоминала о помощи в военной сфере. Данная беседа состоялась днем ранее – в понедельник 26 ноября. В соответствии с распространенной версией Науэрт действительно обсудила с Порошенок ситуацию в Керченском проливе и сообщила о помощи в вопросе сохранения территориальной целостности государства.

Ранее сообщалось, что Украина и США обсуждают строительство военной базы. Расположить ее намерены неподалеку от Крыма. Депутат Иван Винник заявил, что необходимость военной базы обусловлена действиями России в отношении Киева.