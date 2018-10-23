В России пройдет опрос об оптимальной дате Единого дня голосания

Сегодня, 12:39 \\ Политика

Центризбирком проведёт опрос, чтобы узнать мнение общественности о выборе оптимальной даты проведения Единого дня голосования. Об этом в среду во время заседания комиссии сообщила Элла Памфилова, являющаяся председателем ЦИК РФ.

По словам Памфиловой, уже планируется запуск исследования и проведение опроса среди россиян на предмет определения единого дня выборов. Если удастся, то обсуждение результатов опроса может быть организовано 21 декабря во время проведения заседания рабочей группы, занимающейся совершенствованием избирательного законодательства.

В этом году в качестве Единого дня голосования было выбрано 9 сентября, когда в России были проведены дополнительные выборы семи депутатов в Государственную думу, выборы глав двадцати шести субъектов РФ, а также выборы депутатов законодательных органов в семнадцати субъектах РФ. Говоря о результатах проведённых выборов, глава ЦИК подчёркивает, что главным победителем в Единый день голосования стали те люди, которые решили, что выборы – один из важных аспектов в жизни страны.

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