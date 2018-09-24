Украина начала переговоры с США о создании военной базы на востоке страны

Сегодня, 11:11 \\ Политика

В настоящий момент Киев ведет переговоры с Америкой о создании военной базы НАТО на территории Украины. Расположение военной базы планируется на востоке или возле границы с Крымом.

Согласно информации из источников газеты «Известие», депутат Иван Винник сказал, что военная база нужна для подкрепления безопасности в связи с политикой России. На политическом уровне ведутся переговоры о создании базы, но чтобы вести переговоры на юридическом уровне, требуется интеграция Украины в НАТО. Также он сказал, что местоположение военной базы определиться «с учетом угроз военного характера, которые могут возникать в стране». Винник считает, что это поможет решить вопросы военного сдерживания и противодействия.

В то же время американские источники пишут, что Вашингтон не будет давать официального обещания Киеву, потому что такой шаг усугубит отношение с Москвой. Военный эксперт Ричард Вайц, экс-советник Пентагона, сказал, что у Соединенных Штатов Америки есть множество причин не рассматривать такое предложение на территории «восточноевропейской страны». Он подчеркнул, что любая база находиться под угрозой, если Россия нанесет по ней удар. В связи с этим, лучше всего держать военную базу где-нибудь в другом месте, - заявил Вайц.

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Автор - Константин Никитин
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