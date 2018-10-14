Россия подпишет соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере с Аргентиной

Об этом накануне стало известно со слов посла РФ в Буэнос-Айресе Дмитрия Феоктистова. Он отметил, что вопрос о строительстве АЭС на территории Аргентины будет обсуждаться в ходе визита в страну Владимира Путина.

Политик отмечает, что предложение России состоит в том, чтобы прийти на аргентинский рынок со своим проектом. Построить АЭС на территории Аргентины, самостоятельно и на свои денежные средства осуществлять ее обслуживание, сотрудничая при этом с аргентинскими партнерами, продавая электроэнергию по фиксированной цене.

Кроме того, дипломат отметил, что будет обсуждаться также и проект совместной АЭС. Среди возможных вариантов предлагается и строительство атомной электростанции немного меньшей мощности либо же продажа Аргентине плавучей АЭС.

Напомним, ранее стало известно, что с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. В рамках данного мероприятия глава России встретится со своим коллегой из Аргентины Маурисио Макри. Кроме того, наряду с обсуждением вопросов в ядерной сфере, лидеры двух государств планируют наладить контакт в отрасли рыбного хозяйства и аквакультуре. Соответствующее соглашение о сотрудничестве, по предварительным данным, уже практически готово к подписанию. Документ предусматривает сотрудничество в области управления, сохранения и рационального использования живых морских ресурсов. Также соглашение закрепляет меры, которые направлены на предупреждение и ликвидацию незаконного рыбного промысла.