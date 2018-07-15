Трамп дал неадекватное интервью

Журналисты назвали высказывания Трампа несвязными и противоречивыми.

В интервью для Washington Post президент США Дональд Трамп сделал совершенно непонятные высказывания в ответ на вопросы, варьирующихся как климата, так и экономики. Бравшие интервью репортёры назвали это действо «противоречивым 20-минутным интервью», - и это ещё мягко сказано, учитывая то, у кого интервью бралось.

Ответы президента, по словам репортёров, были бессвязными, топорными и постоянно кренились в сторону полного отсутствия логики. Однако, ответы, которые звучали более-менее логично, озадачивают не меньше: Трамп не верит предупреждениям своей администрации по поводу изменений климата, также не верит в участие принца Мохаммеда Бин Салмана в убийстве журналиста, а ещё он злится на выбранного им же Председателя Федеральной резервной системы.

В качестве доказательств своих слов репортёры из Washignton Post привели в пример несколько высказываний Трампа: «Одна из проблем многих людей, вроде меня, в том, что мы обладает очень высоким интеллектом, но нам необязательно в это верить». По поводу своей самоуверенности президент высказался следующим образом: «Они совершают ошибку, поскольку у меня есть стержень, а мой стержень порой говорит мне больше, чем чей-либо мозг».

Репортёры подметили, что у Трампа, похоже, всё «под контролем».