Финляндия не будет требовать от России возврата Карелии

Финляндия не имеет никаких территориальных претензий к России не будет требовать возврата Карелии. Такое заявление было сделано сегодня, 28 ноября, в МИД республики.

Все началось с того, что 11 ноября на молодежном съезде партии «Истинные финны», которая в 2015 году получила 17,7% голосов на национальных выборах и вошла в коалиционное правительство, одним из партийцев Генри Хаутамяки было сделано ультимативное заявление о том, что Россия должна вернуть Финляндии все территории, которая та потеряла в результате Второй мировой войны после подписания Парижского договора в 1947 году. Речь идет о трех участках границы, два из которых находятся в Мурманской области и на территории которых находятся города Выборг и Сортавала.

В МИД республики не смогли оставить такое громкое заявление без комментариев. Руководитель подразделения МИД по связям с РФ Никлас Линдквист сообщил, что у Финляндии нет территориальных претензий ни к одной стране в мире, включая Россию, и она не намерена вести переговоры подобного рода. Также он добавил, что основой для успешного развития приграничных территорий обеих стран является трансграничное сотрудничество.

Напомним, что протяженность сухопутной границы между Россией и Финляндией составляет 1271 километр. После советско-финской войны 1939—1940 годов был заключен Московский мирный договор с Финляндией, по которому линия границы была изменена и отодвинута от Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда) на 150 километров. Также СССР получил почти 40 кв.км финской территории. По итогам этой короткой войны финны начали сближение с Германией в надежде получить от Гитлера поддержку в сдерживании нарастающего политического давления со стороны СССР. Участие Финляндии во Второй мировой войне на стороне Германии позже получило название «Война-продолжение», что явно подчеркивало связь этой войны с Зимней войной 1939-1940 годов.

Современная граница Российской Федерации с Финляндией была определена в 1947 году Парижским мирным договором.