Паранойя или необходимость? Евросоюз хочет разместить детекторы лжи на своих границах

С противоречивой инициативой выступили пограничники ЕС. Система iBorderCtrl, оснащённая искусственным интеллектом, заработает в тестовом режиме в 2019 году.

Программа задаёт дежурные вопросы, стандартные для любой таможенной службы. После искусственный интеллект анализирует невербальные сигналы человека, на основе чего делает вывод о правдивости ответов. В случае выявления лжи человеком займутся уже обычные таможенные службы.

Сомнения в экспертных кругах вызывают результаты тестирования программы – на данный момент система выявляет 76% ложных ответов. Производитель намерен довести этот показатель до 85%, что даёт погрешность в целой четвери случаев.

Также, вопросы вызывает метод обработки данных. Функциональным ядром программы является выявление невербальных признаков стресса, что совершенно не означает, что проходящий проверку лжёт. Как говорится, причин для стресса на таможне хватает.