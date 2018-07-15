США обвинили российские СМИ в том, что они говорят правду для ослабления американцев

Об этом заявила экс замглавы министерства внутренней безопасности США Сюзанн Споулдинг заявила, что российские СМИ слишком правдивы, ничего не выдумывают, но сообщают информацию в одностороннем ключе.

Споулдинг отметила, что Россия ведет информационную войну. Она обвинила средства массовой информации в очень одностороннем отражении сведений. Среди тех, кто сообщает населению данные только в одном ключе политик назвала программу "Американский адвокат", где постоянно говорят о разрушении и коррупции в американской судебной системе.

Сюзанн уверена, что должны быть высокопоставленные люди, которые бы объясняли, «как наши оппоненты используют информационные войны». Она считает, что сведения, которые сообщают российские СМИ, не идут на пользу Вашингтону. Они лишь нацелены на то, чтобы ослабить позиции США. По словам политика, Россия ни на чьей стороне, она на своей собственной. Споулдинг убеждена, что Москва не стремится помочь кому-то справиться с проблемами или решить их. Ее действия направлены исключительно на подрыв статуса Америки на международной арене.

Об этом Сюзанн рассказала в процессе дискуссии в вашингтонском центре CSIS. Обсуждение было посвященно глобальной безопасности. Также в ней участвовал и экс замглавы киберкомандования США адмирал Майкл Роджерс. Он, в свою очередь, обратил внимание на положение США. Политик объяснил, что, по его мнению, Америка в данный момент находится в «серой зоне». Это означает, что сложно понять, кто враг и тяжело предпринять какие-то меры для борьбы.