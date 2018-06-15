The National Interest назвало 5 типов российского оружия при конфликте с Украиной

Сегодня, 08:18 \\ Политика

Американское издание The National Interest составило список из 5 типов оружия, к которому может прибегнуть Россия в случае обострения конфликта с Украиной.

К этому оружию относится: кибероружие, ракетные системы класса «земля-воздух», личный состав вооружённых сил РФ, артиллерию и летательные беспилотники.

В связи со сдержанностью стран запада в передаче Киеву оружия и из-за тяжёлой экономической ситуации, образовавшейся на Украине, на данный момент у неё нет очевидного решения преодоления военного преимущества над РФ вдоль её границы.

Автор статьи указал, что Украина в будущем имеет все шансы реабилитировать оборонную и экономическую промышленности, но в настоящее время все козыри находятся у Москвы.

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