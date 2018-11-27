Война войной, а соль и спички по расписанию: Порошенко успокоил сограждан

Сегодня, 07:17 \\ Политика

Украинский президент Пётр Порошенко со всей ответственностью заявил, что дефицита спичек и соли, в связи с военным положением в стране, не предвидится. Также он призвал граждан посещать концерты и вкладывать деньги в банк.

 Соблюдение конституционных прав украинцев, несмотря на военное положение – принципиальная позиция украинского президента. Если конечно, Россия не вторгнется в Украину, уточняет Пётр Алексеевич.

Ранее стало известно о введении на Украине военного положения. Согласно риторики официальной Украины, военное положение просто необходимо в связи с «российской агрессией». Стартовой точкой для решения послужил недавний морской инцидент в районе Керченского пролива. В российской Госдуме начисто опровергли слухи о российской угрозе, заявив, что это не больше чем инфоповод для переноса выборов на Украине, победить в которых у Петра Алексеевича шансов немного.

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