США защитят Турцию от террористов. А курдов – от Турции

Сегодня, 06:34 \\ Политика

 Стало известно о том, что Соединённые Штаты активно строят наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии, близ границы с Турцией. По словам самих США, данная мера должна преградить путь в Турцию отступающим членам запрещённой в России организации «Исламское государство»*.

 При этом источники расходятся во мнениях. Чуть ранее командование курдских военных сил заявило, что возводимые на сирийской территории американские наблюдательные пункты призваны защитить курдов от военных операций Турции. К слову, турецкий президент Эрдоган как раз недавно анонсировал проведение масштабной военной операции против курдов в северной части САР.

США сообщают, то предупредили Турцию о факте возведения наблюдательных военных пунктов близ её территории.

Что интересно, вчера вооружённые силы США стали препятствием для проведения турецкой операции против курдов. Анкара была полностью готова к атаке, но американские войска неожиданно начали патрулирование вдоль линии соприкосновения турецких и курдских вооружённых сил, напрочь блокировав проведение операции.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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