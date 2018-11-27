Трамп «вообще не хочет агрессии» и, возможно, не встретится с Путиным

Американский президент заявил, что может отменить встречу с Владимиром Путиным саммите G20 в Аргентине из-за происшествия с задержанием украинских военных кораблей в Азовском море.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин должны провести двусторонние переговоры, но доподлинно неизвестно, будет ли разговор вестись в том числе и об инциденте в Азовском море.

Трамп заявил о полном нежелании иметь дело с любой агрессией. Также сказал, что в ближайшее время ждёт от американской разведки отчёта по ситуации в районе Керченского пролива. По его словам, этот отчёт станет определяющим в вопросе возможности предстоящей встречи двух лидеров.

Однако, совсем недавно представители Белого Дома заявили, что Трамп всё же надеется провести встречу с Путиным в рамках саммита G20.

Как сообщает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент России также планирует провести эту встречу.