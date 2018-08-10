Госдеп: Европа должна лучше выполнять санкции против России

Хезер Науэрт, представитель Государственного департамента США, сообщила, что Америка ожидает от европейских стран более эффективной политики ведения санкций, их полного применения и создания новых.

Она передаёт слова экспертов о том, что некоторые санкции выполняются лишь частично и что европейским странам нужно приложить больше усилий, чтобы санкции заработали в полную силу. Также Науэрт подчеркнула, что европейские страны, через которые будет проложена магистраль «Северный поток — 2», должны задуматься, нужно ли им строительство этого проекта и заявила, что прокладка газопровода является поддержкой России.

Напоминаем, что Россия в 2018 году запустила строительство магистрального газопровода «Северный поток - 2» длиной свыше 1200 км, который пройдёт из России в Германию через Балтийское море.