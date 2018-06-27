Ким Чен Ын сообщил Трампу о готовности впустить международных наблюдателей

Ким Чен Ын оформил послание к президенту США, в котором упомянул о готовности допустить международных наблюдателей на ядерные объекты Северной Кореи.

Как сообщают источники, такое предложение означает серьёзный дипломатический шаг к денуклеаризации Северной Кореи и полному соблюдению требований США.

Ранее Ким Чен Ын уже говорил о готовности закрыть ядерный центр в Йонбене, но готовность впустить международных проверяющих утвердил впервые.

Как говорилось ранее, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча американского президента с лидером Северной Кореи, по итогам которой был заключён договор о полном отказе Северной Кореи от ядерного оружия в обмен на гарантии своей безопасности от США.

Ранее лидер Северной Кореи уже сообщал о закрытии ядерных полигонов в своей стране. Но, как говорит американская разведка, площадки остаются пригодными к эксплуатации и в любой момент могут «вернуться в строй».